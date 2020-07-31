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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى

Time منذ ساعتين
Views 1684
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى

منى (صدى):
أدى المصلون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية والتباعد المكاني، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل .

وأم المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي أوصى حجاج بيت الله بتقوى الله عز وجل في السر والنجوى .

وقال " هذا يوم عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر، يوم اكتمال الوحي وتمام نعمة الإسلام " ، فيه نزل قول الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) في سورة المائدة ، وهذه السورة تتخللها أحكام الحلال والحرام إشارة إلى ترابط قواعد هذا الدين، وأنه وحدة متكاملة وكتلة مجتمعة لا يقبل التجزئة ولا التفرقة ، فلا يصلح أن يؤخذ بعضه ويترك البعض، فالحمد لله على نعمة الإسلام ".

وأضاف فضيلته " إن من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات عند الله القيام بفريضة الحج الذي هو خامس أركان الإسلام ، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة مع القدرة والاستطاعة، وهو يجمع بين العبادة البدنية والمادية ، لذا كان فضله كبير وأجره عظيم قال صلى الله عليه وآله وسلم ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) " .

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.😂.😋😋😋.😊.🤣.
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا وارد .. .. جل من لا يخطيء .. صحيح هو خطا جسيم ، ولكن صيام الصائمون صحيح بإذن الله ، وربنا يغفر للمؤذن خطأه الغير مقصود ، فهو أهل التقوى وأهل المغفره سبحانه ..
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