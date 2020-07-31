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«الحصيني»‏: متوقع هطول أمطار على عدة مناطق (صور)

Time منذ ساعتين
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«الحصيني»‏: متوقع هطول أمطار على عدة مناطق (صور)

عادل الحربي (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من عدة مناطق.

وكتب عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت--بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان".

وأضاف: " ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض/واليمن وسلطنة عمان"؛ متابعًا: " ورياح من متوسطةلشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية " .

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من العايدين السعيدين يخيتي 🍰☕أم الخـــــــــير 🍽️🍵 احلى التبريكات لإدارة صدى وكتابها ومراسليها ، ومعلقيها وقراءها
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.😂.😋😋😋.😊.🤣.
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا وارد .. .. جل من لا يخطيء .. صحيح هو خطا جسيم ، ولكن صيام الصائمون صحيح بإذن الله ، وربنا يغفر للمؤذن خطأه الغير مقصود ، فهو أهل التقوى وأهل المغفره سبحانه ..
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من العايدين السعيدين يخيتي جنـوبيه احلى التبريكات لإدارة صدى وكتابها ومراسليها ، ومعلقيها وقراءها

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