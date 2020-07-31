بالصور.. انقلاب حافلة يؤدي إلى وفاة وإصابة 17 شخصًا على طريق «الرياض - سدير»

محمد السعران (صدى):
وقع حادث انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق الرياض - سدير، أمس الخميس، نتج عنها 15 إصابة، ووفاة شخصين.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن عن انقلاب حافلة نقل جماعي وتصادم 4 سيارات، حيث تم توجيه 13 فرقة إسعافية للموقع بزمن استجابة بلغ 8 دقائق.
وقال ياسر الجلاجل، أنه تواجدت القيادة الميدانية في الموقع، إذ تبين وفاة شخصين، و15 إصابة، منها حالتان خطيرتان، و3 حالات متوسطة، و4 حالات طفيفة، فيما تم علاج حالة في الموقع بعد أن رفض النقل، وتم نقل 4 حالات من جهات إسعافية أخرى، حيث تم توجيه جميع الإصابات لمستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى حوطة سدير.
وشدد على ضرورة توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مناشدًا مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع زمن استجابة.