الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. انقلاب حافلة يؤدي إلى وفاة وإصابة 17 شخصًا على طريق «الرياض - سدير»

Time منذ 53 دقيقة
Views 1852
Comment 1
بالصور.. انقلاب حافلة يؤدي إلى وفاة وإصابة 17 شخصًا على طريق «الرياض - سدير»

محمد السعران (صدى):
وقع حادث انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق الرياض - سدير، أمس الخميس، نتج عنها 15 إصابة، ووفاة شخصين.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن عن انقلاب حافلة نقل جماعي وتصادم 4 سيارات، حيث تم توجيه 13 فرقة إسعافية للموقع بزمن استجابة بلغ 8 دقائق.

وقال ياسر الجلاجل، أنه تواجدت القيادة الميدانية في الموقع، إذ تبين وفاة شخصين، و15 إصابة، منها حالتان خطيرتان، و3 حالات متوسطة، و4 حالات طفيفة، فيما تم علاج حالة في الموقع بعد أن رفض النقل، وتم نقل 4 حالات من جهات إسعافية أخرى، حيث تم توجيه جميع الإصابات لمستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى حوطة سدير.

وشدد على ضرورة توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مناشدًا مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع زمن استجابة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
ايش مشكلتها تستعرض ركبتها و فخوذها ... تبي لها قرايه او طبيب نفسي
ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم
ابو عمار
ما عنده سالفه ماتت امه وجاته ام جديده لكن يا خوفي يكون السبب غير امه
ابو عمار
بما انه صاحب سوابق فالمفروض يقص عنقه لتخلص من شره
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. الحجاج يبدأون في الانتقال من مشعر مزدلفة إلى منى
بالفيديو.. الحجاج يبدأون في الانتقال من مشعر مزدلفة إلى منى
Time منذ 3 دقائق Views 1091
بالفيديو.. الإطاحة بشخص سرق 9 مركبات في جدة
بالفيديو.. الإطاحة بشخص سرق 9 مركبات في جدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1411
بالصور.. انقلاب حافلة يؤدي إلى وفاة وإصابة 17 شخصًا على طريق «الرياض - سدير»
بالصور.. انقلاب حافلة يؤدي إلى وفاة وإصابة 17 شخصًا على طريق «الرياض - سدير»
Time منذ 53 دقيقة Views 1852
"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1645
«المطلق» يؤكد جواز توكيل جمعيات البر الخيرية في شراء وذبح الأضاحي
«المطلق» يؤكد جواز توكيل جمعيات البر الخيرية في شراء وذبح الأضاحي
Time منذ ساعة Views 1572
وزير الخارجية الأمريكي يشكر المملكة على تسريع اتفاق الرياض
وزير الخارجية الأمريكي يشكر المملكة على تسريع اتفاق الرياض
Time منذ ساعة Views 1619
"شؤون الحرمين" تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام إلى دول العالم بـ10 لغات
"شؤون الحرمين" تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام إلى دول العالم بـ10 لغات
Time منذ ساعة Views 1637
رياح نشطة تسود أجواء 3 مناطق
رياح نشطة تسود أجواء 3 مناطق
Time منذ ساعة Views 1851
بالفيديو.. أشخاص يطوفون حول مجسم للكعبة في عاصمة عربية
بالفيديو.. أشخاص يطوفون حول مجسم للكعبة في عاصمة عربية
Time منذ ساعتين Views 2198
«نتنياهو» يتلقى تهديدًا بالقتل عبر «فيسبوك»
«نتنياهو» يتلقى تهديدًا بالقتل عبر «فيسبوك»
Time منذ ساعتين Views 1862