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"شؤون الحرمين" تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام إلى دول العالم بـ10 لغات

Time منذ 15 دقيقة
Views 1307
"شؤون الحرمين" تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام إلى دول العالم بـ10 لغات

مزدلفة (صدى):
تنقل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مشروع خادم الحرمين للترجمة الفورية لخطب الحرمين التابع للرئاسة خطبة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام للعام الحالي 1441هـ التي سيلقيها فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إلى دول العالم بعشر لغات.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن اللغات العشر التي ستتم ترجمة الخطبة إليها هي : الإنجليزية، والفرنسية، الروسية، والأوردو، والفارسية ، والصينية ، و التركية ، والبنغالية ،و الهاوسا ، و الملاوية " ، مبينًا أن هذه الخطوة ستُسهم بعون الله في إيضاح مضامين الخطبة وما تحمله من رسالة إسلامية هادفة لجميع المسلمين في العالم باختلاف لغاتهم.

وبين الحميدي أنه في إطار التعاون بين الرئاسة ووكالة الأنباء السعودية، سيتم بإذن الله بث ترجمة الخطبة باللغات : الإنجليزية، والفرنسية، والروسية ، والصينية، والفارسية على موقع "واس" الإلكتروني، مفيدًا أنه يمكن متابعة الخطبة بمختلف اللغات عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول ( Arafat Sermon )، وموقع رئاسة الحرمين الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
ايش السالفه انتقلت الحاله من مصر الى عندنا ... والا اصبح قتل الزوجات هوايه لدى الازواج
محمد
لاتضخمون الموضوع المجسم عمل للتعليم والتدريب قبل الذهاب الى مكك المكرمة ،قد عمل في بعض الدول لاسلامية
ابو عمار
العماله لاسرائيل ليست غريبه على هؤلاء القوم
ابو عمار
الحمد لله على سلامة الجميع

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