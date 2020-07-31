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رياح نشطة تسود أجواء 3 مناطق

Time منذ 23 دقيقة
Views 1469
رياح نشطة تسود أجواء 3 مناطق

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، عسير، القصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، عفيف، الأسياح، البكيرية، الرس، الشماسية، النبهانية، ضرية، بريدة، عنيزة، بيشة، تثليث.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ في عسير من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بينما تبدأ في الرياض في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تبدأ في القصيم من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
ايش السالفه انتقلت الحاله من مصر الى عندنا ... والا اصبح قتل الزوجات هوايه لدى الازواج
محمد
لاتضخمون الموضوع المجسم عمل للتعليم والتدريب قبل الذهاب الى مكك المكرمة ،قد عمل في بعض الدول لاسلامية
ابو عمار
العماله لاسرائيل ليست غريبه على هؤلاء القوم
ابو عمار
الحمد لله على سلامة الجميع

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