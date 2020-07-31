الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة» تكشف أعراض التلبك المعوي

Time منذ 3 ساعات
Views 2830
«الصحة» تكشف أعراض التلبك المعوي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أعراض التلبك المعوي قائلةً أنه عبارة عن اضطرابات تصيب الجهاز الهضمي، فيما تعددت أعراضه بين الشعور بالألم وعدم الراحة، أو الانتفاخ والإمساك، وعسر الهضم.

وأشارت الوزارة، إلى أن طرق الوقاية من التلبك المعوي تشمل: تجنب الإفراط في تناول الطعام، والتقليل من الأطعمة المسببة لغازات البطن؛ ناصحة بتجنب المبالغة في الأكل أيام العيد، وطبخ اللحوم على نار هادئة بدون إضافة الزيت.

وشددت على إضافة السلطة والخضراوات الورقية مع الوجبة؛ وذلك لتنجب المشاكل الصحية، كما نصحت المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم بتجنب الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالكولسترول مثل الكبد والأمعاء وغيرهما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
ايش مشكلتها تستعرض ركبتها و فخوذها ... تبي لها قرايه او طبيب نفسي
ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم
ابو عمار
ما عنده سالفه ماتت امه وجاته ام جديده لكن يا خوفي يكون السبب غير امه
ابو عمار
بما انه صاحب سوابق فالمفروض يقص عنقه لتخلص من شره
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. الحجاج يبدأون في الانتقال من مشعر مزدلفة إلى منى
بالفيديو.. الحجاج يبدأون في الانتقال من مشعر مزدلفة إلى منى
Time منذ 3 دقائق Views 1086
بالفيديو.. الإطاحة بشخص سرق 9 مركبات في جدة
بالفيديو.. الإطاحة بشخص سرق 9 مركبات في جدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1411
بالصور.. انقلاب حافلة يؤدي إلى وفاة وإصابة 17 شخصًا على طريق «الرياض - سدير»
بالصور.. انقلاب حافلة يؤدي إلى وفاة وإصابة 17 شخصًا على طريق «الرياض - سدير»
Time منذ 52 دقيقة Views 1848
"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1644
«المطلق» يؤكد جواز توكيل جمعيات البر الخيرية في شراء وذبح الأضاحي
«المطلق» يؤكد جواز توكيل جمعيات البر الخيرية في شراء وذبح الأضاحي
Time منذ ساعة Views 1571
وزير الخارجية الأمريكي يشكر المملكة على تسريع اتفاق الرياض
وزير الخارجية الأمريكي يشكر المملكة على تسريع اتفاق الرياض
Time منذ ساعة Views 1618
"شؤون الحرمين" تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام إلى دول العالم بـ10 لغات
"شؤون الحرمين" تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام إلى دول العالم بـ10 لغات
Time منذ ساعة Views 1637
رياح نشطة تسود أجواء 3 مناطق
رياح نشطة تسود أجواء 3 مناطق
Time منذ ساعة Views 1851
بالفيديو.. أشخاص يطوفون حول مجسم للكعبة في عاصمة عربية
بالفيديو.. أشخاص يطوفون حول مجسم للكعبة في عاصمة عربية
Time منذ ساعتين Views 2195
«نتنياهو» يتلقى تهديدًا بالقتل عبر «فيسبوك»
«نتنياهو» يتلقى تهديدًا بالقتل عبر «فيسبوك»
Time منذ ساعتين Views 1862