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القبض على وافد استعرض آلاف الريالات في مقطع فيديو

Time منذ 3 أيام
Views 5439
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القبض على وافد استعرض آلاف الريالات في مقطع فيديو

تبوك (صدى):
ألقت شرطة منطقة تبوك، القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو بحوزته مبالغ نقدية كبيرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة؛ فقد تمكنت الجهة المختصة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، مدعياً بأن تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل ، وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالله عليك يا موزع ، وزع ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم تقبل منا ومنهم صالح الاعمال .. آمين ..
عبدالله القلعاء
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف ليل ..

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