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بالفيديو.. سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة

Time منذ 3 أيام
Views 5117
Comment 6
بالفيديو.. سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة.

جاء ذلك بسبب الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت اليوم، على أجزاء متفرقة منها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالله عليك يا موزع ، وزع ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم تقبل منا ومنهم صالح الاعمال .. آمين ..
عبدالله القلعاء
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سوالف ليل ..

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