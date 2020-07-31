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شاهد.. قيادي من حماس يسبح إلى إسرائيل هربًا من غزة

Time منذ يوم
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شاهد.. قيادي من حماس يسبح إلى إسرائيل هربًا من غزة

وكالات (صدى):
كشفت السلطات الإسرائيلية اليوم، عن لقطات لقائد منشق عن حركة حماس الفلسطينية، قام بالفرار إلى إسرائيل بحرا.

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي على تويتر صورة وفيديو يظهران لحظة عثور البحرية الإسرائيلية، على عز الدين حسين، قائد مجموعة صواريخ كتف أرض-جو بحركة حماس.

ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، صباح الخميس، إن حسين انششق عن حماس ولجأ إلى إسرائيل.

وتابع جندلمان: عز الدين هرب بعد أن تعرض لاضطهاد من قبل مسؤولين كبار في حماس وكشف في التحقيق معه معلومات نوعية وسرية عن الحركة ودفاعاتها الجوية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
جزاه الله خير
ابوبدر
بصراحة ما اعرف مين الوم الاب اللي قتل بنته والا البنت اللي اصرت على انها تسوي علاقة محرمة وتتسبب في هذي المصيبة. بطبيعة الحال القتل لا مبرر له. ولكن الرجل يفور دمه ويغلي اذا الناس في بلده او قريته صارت تتكلم عن بنته وفضحته ومرغت سمعته وسمعة اسرتها بالتراب. لا حول ولا قوة الا بالله. علشان كذا نقول لكل فتاة وكل امرأة حافظي على نفسك وعلى شرفك وتراك ملزومة امام الله وامام والديك والمجتمع بكل افعالك. واقول لكل شاب اتق الله في بنات الناس ولا تنجرف وراء النسوان حتى لو هن دعوك لفعل الغلط واعرف انك راح تتحاسب عند الله وبتلقى الجزاء بالدنيا قبل الآخرة. نسأل الله السلامة. ملاحظة: لازم الجامعة العربية تنشىء لجنة امنية اجتماعية طبية اقتصادية لدراسة وبحث اسباب القتل. ومعرفة اسبابه ومحاولة ايجاد انظمة وبرامج للحد من هذا السلوك الشنيع.
زعيم اااسيا
اعلامنا يبغاله عجل يرفس فيهم لين يفتح عقولهم بالله هذا خبر ينشر في موقع سعودي يهتم بالاخبار حرام ارسلها بالواتس عاد انزلها في موقع

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