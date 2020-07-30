«نتنياهو» يتلقى تهديدًا بالقتل عبر «فيسبوك»

القدس المحتلة (صدى):
تلقى رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، تهديدًا بالقتل عبر «فيسبوك»، من حساب مزيف.
ونشرت شركة «فيسبوك» بيانًا قالت فيه: «أظهر تحقيق أجرته فرقنا العالمية بالخارج أن الحساب المعني وهمي، وبالتالي تم حذفه من المنصة على الفور».
ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على النبأ؛ فيما شارك رئيس دولة الاحتلال لقطة من الشاشة لمنشور التهديد بالقتل على حساب باسم «دانا رون»، وجاء في المنشور: «يجب القضاء على بيبي بالقوة عبر الإنترنت. لا يتم تغيير ديكتاتور إلا برصاصة في الرأس!».