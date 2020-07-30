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«الصحة» تكشف أعراض التلبك المعوي

Time منذ 10 دقائق
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«الصحة» تكشف أعراض التلبك المعوي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أعراض التلبك المعوي قائلةً أنه عبارة عن اضطرابات تصيب الجهاز الهضمي، فيما تعددت أعراضه بين الشعور بالألم وعدم الراحة، أو الانتفاخ والإمساك، وعسر الهضم.

وأشارت الوزارة، إلى أن طرق الوقاية من التلبك المعوي تشمل: تجنب الإفراط في تناول الطعام، والتقليل من الأطعمة المسببة لغازات البطن؛ ناصحة بتجنب المبالغة في الأكل أيام العيد، وطبخ اللحوم على نار هادئة بدون إضافة الزيت.

وشددت على إضافة السلطة والخضراوات الورقية مع الوجبة؛ وذلك لتنجب المشاكل الصحية، كما نصحت المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم بتجنب الإفراط في تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالكولسترول مثل الكبد والأمعاء وغيرهما.

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أحدث التعليقات

QLQ
... الضريبة 50 % دغدغوووه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مبروك عليكم اللحمة وماتاكلوش كتير ليجيلكم تخمة وتمشون محتاسين وضاربين لخمة😅😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
تقبل الله طاعتكم ومن النار اعتقكم وبالفردوس اسكنكم وبالعيد اسعدكم كل عااام وانتم بخير🎉
ابو صالح
كل كلامها صحيح ومن يعرف في بواطن لايقدر على يهمل اي كلمه قالتها فالرئيس البطل ترامب . ناوي نيه على من ذكرت
ابو صالح
كل كلامها صحيح ومن يعرف في بواطن لايقدر على يهمل اي كلمه قالتها فالرئيس البطل ترامب . ناوي نيه على من ذكرت

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