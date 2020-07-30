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قائد سانت اتيان يعتزل بعد تسببه في إصابة مبابي
منذ دقيقة
1085
وكالات (صدى):
أعلن قائد فريق سانت اتيان، خلال الساعات الماضية عن اعتزاله اللعبة بعد تسببه في إصابة خطيرة لنجم باريس سان جيرمان مبابي.
وتلقى قائد سان اتيان بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة لفريقه أمام سان جيرمان .
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أحدث التعليقات
زائر
ياجماعة فلاح القحطاني مريض نفسي ويحتاج معالج نفسي في احدى مراكز الصحة النفسية ، ويستحب في شهار بالطائف لأنه لديها مختصين بحالة فلاح ..
بلبل البحر
نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا.. القتل كثر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف يالطيييييييف .😨😱.
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