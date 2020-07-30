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قائد سانت اتيان يعتزل بعد تسببه في إصابة مبابي

Time منذ دقيقة
Views 1085
قائد سانت اتيان يعتزل بعد تسببه في إصابة مبابي

وكالات (صدى):
أعلن قائد فريق سانت اتيان، خلال الساعات الماضية عن اعتزاله اللعبة بعد تسببه في إصابة خطيرة لنجم باريس سان جيرمان مبابي.

وتلقى قائد سان اتيان بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة لفريقه أمام سان جيرمان .

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زائر
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بلبل البحر
نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا.. القتل كثر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف يالطيييييييف .😨😱.

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