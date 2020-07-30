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مسؤولون يهنئون خادم الحرمين بمناسبة شفائه ومغادرته المستشفى

Time منذ 16 دقيقة
Views 1296
مسؤولون يهنئون خادم الحرمين بمناسبة شفائه ومغادرته المستشفى

نايف السالم (صدى):
رفع العديد من المسؤولين التھنئة لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود -حفظھ الله - بمناسبة خروجھ من مستشفى الملك فیصل التخصصي بعد نجاح العملیة الجراحیة.

وقال وزير التجارة ماجد عبدالله الفصبي : كتمل الفرحة بسلامة سيدي خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية وأرفع التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمقامه الكريم ولسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله" ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين، سائلا المولى أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها.

في حين قال توفيق الربيعة وزير الصحة : نحمد الله أن منَّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية. وفرحة العيد تكتمل بشفائه وخروجه سليماً معافى.

وكتب وزير الصناعة والثورة المعدنية : نحمد الله عز وجل أن منّ على مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمغادرة المستشفى، أصدق التهاني لسيدي ولي العهد والشعب السعودي، سائلاً المولى أن يحفظ قادتنا، ويديم عليهم الصحة والعافية.

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أحدث التعليقات

زائر
ياجماعة فلاح القحطاني مريض نفسي ويحتاج معالج نفسي في احدى مراكز الصحة النفسية ، ويستحب في شهار بالطائف لأنه لديها مختصين بحالة فلاح ..
بلبل البحر
نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا.. القتل كثر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف يالطيييييييف .😨😱.

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