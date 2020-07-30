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كيفية صلاة عيد الأضحى ومواقيتها في عدد من الدول العربية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1789
كيفية صلاة عيد الأضحى ومواقيتها في عدد من الدول العربية

علي القحطاني (صدى):
يحتفل المسلمون اليوم الجمعة بعيد الأضحى المبارك في وسط إجراءات احترازية مشددة على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويتساءل الكثير عن كيفية أداء صلاة العيد، التي أقرت أغلب الدول إقامتها في البيوت؛ منعًا لإعادة تفشي الفيروس في العالم.

وتؤدى صلاة عيد الأضحى في البيوت، وفق الفتاوى الشرعية، بركعتين دون خطبة، يكبر المصلي 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في ركعته الأولى، ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر 5 تكبيرات في الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة، ويجوز للرجل أن يصلي بأهل بيته، ويمكن كذلك أن يصلي الشخص منفردا.

أما في الدول التي سمحت بأداء الصلاة في المساجد، فإن الإمام يضيف لما سبق خطبتين قصيرتين، بعد صلاة الركعتين المذكورتين بالتكبيرات ذاتها.

ويبدأ وقت صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بثلث أو نصف ساعة، وفي ما يلي بعض مواقيت الصلاة بالدول العربية التي أعلنت عن ذلك:

المملكة

مكة المكرمة 6:08، المدينة المنورة 6:04، الرياض 5:35

الإمارات:

أبوظبي 6:07، دبي 6:03

الكويت:

5:21

سلطنة عمان:

مسقط 6:21

البحرين: 5:31

قطر: 5:15

مصر:

القاهرة 5:38

العراق: 6:30

الجزائر: 6:23

تونس: 6:00

المغرب:

الرباط 6:45، الدار البيضاء 8:17

الأردن: 6:45

فلسطين: 6:25

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف يالطيييييييف .😨😱.
naeem
خلى نيتك طيبه الرجل لديه النيه لمساعدتها فى التوبه بعد الكشف على الموهلات
naeem
خلى نيتك طيبه الرجل لديه النيه لمساعدتها فى التوبه بعد الكشف على الموهلات

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