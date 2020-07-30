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"الحج والعمرة" تقدم حصوات رمي الجمرات هدية لضيوف الرحمن

Time منذ ساعة
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"الحج والعمرة" تقدم حصوات رمي الجمرات هدية لضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
قامت وزارة الحج والعمرة في ظل الإجراءات الاحترازية التي صاحبت حج هذا العام بتقديم حصوات رمي الجمرات بعد تعقيمها وتغليفها عبر شركات متخصصة إلى حجاج بيت الله الحرام، إلى جانب تهيئة مواقع المبيت وتعقيمها بطرق آمنة، وتغليف الوجبات الغذائية وتقديمها لكل حاج حسب البروتوكولات الصحية.

أوضح ذلك المدير العام لإدارة المشاعر المقدسة بوزارة الحج والعمرة الدكتور نادر بن تركي أبو طالب، منوهاً بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وما تقدمه القطاعات المختلفة من خدمات جليلة ليؤدوا حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن وزارة الحج والعمرة تعمل منذ وقت مبكر على تهيئة وإنشاء وترتيب مقرات ضيوف الرحمن كافة، وفق أعلى المعايير وأدق المواصفات الهندسية، مراعية في ذلك الحفاظ على البرتوكولات الصحية لضمان سلامة الحاج ،مبيناً أنه طُبقت المعايير كافة، والتأكد من جاهزية المواقع وترتيباتها، من حيث فحص الحجاج بطريقة نموذجية، والوقوف على حركة التفويج وجدولتها بالتعاون مع الجهات المعني، مشيراً إلى أن حجاج بيت الله الحرام استقروا في مشعر مزدلفة للمبيت وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف يالطيييييييف .😨😱.
naeem
خلى نيتك طيبه الرجل لديه النيه لمساعدتها فى التوبه بعد الكشف على الموهلات
naeem
خلى نيتك طيبه الرجل لديه النيه لمساعدتها فى التوبه بعد الكشف على الموهلات

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