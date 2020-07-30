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الصحة توضح طريقة طبخ اللحوم بطريقة آمنة في زمن «كورونا»

Time منذ 30 دقيقة
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الصحة توضح طريقة طبخ اللحوم بطريقة آمنة في زمن «كورونا»

حمود العنزي (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدد من الأرشادات للنحر بشكل آمن مع انتشار فيروس كورونا .

وجاءت إرشادات ما قبل الطبخ كالأتي:

غسل اليدين

نظافة أدوات الطبخ المستخدمة

استدام مناديل ومناشف لمرة واحدة فقط

تجنب وضع الحم المطبوخ في صحن اللحم النيئ.

وتضمنت الإرشادات عند الطبخ الاتي:

تجنب طبخ اللحوم مسبقًا لشوائها في وفت لاحق

التأكد نم ذوبان الثلج عن اللحوم بشكل كامل قبل الشووي

تجنب وضع اللحم مباشرة على الفحم المشعل .

تحريك اللحوم باستمرار للتأكد من استوائها

ولفتت الوزارة إلى أن تفحم اللحم لا يعني أنه نضجت من الداخل.

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الحكم
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. راعــي الـددســـن .
عســاهــم البــلا والجـــلا وطـاعــون محــدن ويتحـــــملا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تعلمي
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي مو عروس هدى مودل

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