الصحة توضح طريقة طبخ اللحوم بطريقة آمنة في زمن «كورونا»

حمود العنزي (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدد من الأرشادات للنحر بشكل آمن مع انتشار فيروس كورونا .
وجاءت إرشادات ما قبل الطبخ كالأتي:
غسل اليدين
نظافة أدوات الطبخ المستخدمة
استدام مناديل ومناشف لمرة واحدة فقط
تجنب وضع الحم المطبوخ في صحن اللحم النيئ.
وتضمنت الإرشادات عند الطبخ الاتي:
تجنب طبخ اللحوم مسبقًا لشوائها في وفت لاحق
التأكد نم ذوبان الثلج عن اللحوم بشكل كامل قبل الشووي
تجنب وضع اللحم مباشرة على الفحم المشعل .
تحريك اللحوم باستمرار للتأكد من استوائها
ولفتت الوزارة إلى أن تفحم اللحم لا يعني أنه نضجت من الداخل.