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القبض على وافد استعرض آلاف الريالات في مقطع فيديو

Time منذ ساعة
Views 2142
القبض على وافد استعرض آلاف الريالات في مقطع فيديو

تبوك (صدى):
ألقت شرطة منطقة تبوك، القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو بحوزته مبالغ نقدية كبيرة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة؛ فقد تمكنت الجهة المختصة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، مدعياً بأن تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل ، وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .

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الحكم
تقاطع مصالح الخونه والمرتزقه
. راعــي الـددســـن .
عســاهــم البــلا والجـــلا وطـاعــون محــدن ويتحـــــملا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تعلمي
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي مو عروس هدى مودل

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