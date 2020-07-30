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بالفيديو.. سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة

Time منذ ساعة
Views 1954
بالفيديو.. سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة.

جاء ذلك بسبب الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت اليوم، على أجزاء متفرقة منها.

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الحكم
تقاطع مصالح الخونه والمرتزقه
. راعــي الـددســـن .
عســاهــم البــلا والجـــلا وطـاعــون محــدن ويتحـــــملا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تعلمي
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي مو عروس هدى مودل

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