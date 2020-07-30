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قائد مدرسة سابق يخرج طفلين جرفهما السيل وأغمي عليه لحظة إنقاذ الثالث

Time منذ 9 دقائق
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قائد مدرسة سابق يخرج طفلين جرفهما السيل وأغمي عليه لحظة إنقاذ الثالث

عادل الحربي (صدى):
انقذ قائد مدرسة سابق ومعلم حالي من أهالي محافظة قلوة مساء أمس موقفاً بطولياً، طفلين جرفهما السيل غرقاً في وادي الحضن بمركز الرميضة التابع لمحافظة قلوة.

واقتحم السيل وأخرج الطفل الأول ثم عاد للثاني وأنقذه، وعاد للسيل بحثاً عن الثالث ولكنه لم يجده وكاد المنقذ أن يغرق فخرج وطلب إبلاغ الدفاع المدني الذين عثروا على الطفل الثالث وقد فارق الحياة.

وقال المنقذ المعلم إبراهيم بن منصور السويدي الزهراني: سمعت نداء استغاثة من طفل عمره في حدود 8 سنوات ويبعد عني قرابة نصف كيلو فتوجهت لمكان النداء مباشرة قاطعاً السيل فوجدت أطفالاً عالقين جرفهم السيل، وتمكنت من إنقاذ الأول في العاشرة من عمره تقريباً ثم عدت للثاني وتمكنت من إنقاذه بعد عناء وكدت أغرق وشربت من غثاء السيل وأخرجته، ثم عدت للثالث والذي لم أشاهده أبدا، وفقا لـ"سبق".

وأضاف ” خرجت بعد محاولتي لإنقاذ الطفل الثالث وأنا في حالة إعياء شديد وإغماء خفيفة ولكن استطعت إجراء إسعاف رئوي للطفلين اللذين تمكنت من إخراجهما وأخرجا ما في بطنيهما من غثاء السيلونجوت بعد تعلقي بأغصان شجرة ومنذ ذلك الحين قررت تعلم السباحة وتعلمتها. وحول تعلمه الإسعاف.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي شكلها هرمونات وتأثرت بسبب العصر أو هذا منتج تستخدمه وغير عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام وصلنا الساعة 12 ونص من الزحام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء

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