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بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مزدلفة والمشاعر المقدسة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1462
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بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مزدلفة والمشاعر المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
هطلت مساء اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسط على مشعر مزدلفة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي شكلها هرمونات وتأثرت بسبب العصر أو هذا منتج تستخدمه وغير عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام وصلنا الساعة 12 ونص من الزحام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء

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