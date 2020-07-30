تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
إغلاق طريق الهدا احترازيًا
منذ 34 دقيقة
1522
مكة المكرمة (صدى):
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار.
وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء متفرقة منها.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي شكلها هرمونات وتأثرت بسبب العصر أو هذا منتج تستخدمه وغير عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام وصلنا الساعة 12 ونص من الزحام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء
أخر الأخبار
وقوف الحجاج بجبل الرحمة بعرفة "عدسة المصور عبدالعزيز حامدي"
منذ 3 دقائق
14
قائد مدرسة سابق يخرج طفلين جرفهما السيل وأغمي عليه لحظة إنقاذ الثالث
منذ 9 دقائق
1386
"سكني" يطلق مشروع "فلل حطين" السكني ببريدة
منذ 9 دقائق
1106
العروس خايفه من الكورونا
منذ 10 دقائق
191
الله يكفي الشر
منذ 11 دقيقة
215
هذا اللى يدور المشاكل
منذ 11 دقيقة
243
بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مزدلفة والمشاعر المقدسة
منذ 17 دقيقة
1458
مطالب بمقاطعة "نتفليكس" بسبب مشهد مسيء للإسلام
منذ 20 دقيقة
172
ميسان ... أنجبت الأثرياء فأصابها الاعياء
منذ 21 دقيقة
155
بيرلو يتولى تدريب فريق يوفنتوس للشباب
منذ 25 دقيقة
1339