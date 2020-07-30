الأعداد السابقة للصحيفة

إغلاق طريق الهدا احترازيًا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1522
إغلاق طريق الهدا احترازيًا

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار.

وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء متفرقة منها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي شكلها هرمونات وتأثرت بسبب العصر أو هذا منتج تستخدمه وغير عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام وصلنا الساعة 12 ونص من الزحام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء

أخر الأخبار

وقوف الحجاج بجبل الرحمة بعرفة "عدسة المصور عبدالعزيز حامدي"
وقوف الحجاج بجبل الرحمة بعرفة "عدسة المصور عبدالعزيز حامدي"
Time منذ 3 دقائق Views 14
قائد مدرسة سابق يخرج طفلين جرفهما السيل وأغمي عليه لحظة إنقاذ الثالث
قائد مدرسة سابق يخرج طفلين جرفهما السيل وأغمي عليه لحظة إنقاذ الثالث
Time منذ 9 دقائق Views 1386
"سكني" يطلق مشروع "فلل حطين" السكني ببريدة
"سكني" يطلق مشروع "فلل حطين" السكني ببريدة
Time منذ 9 دقائق Views 1106
العروس خايفه من الكورونا
العروس خايفه من الكورونا
Time منذ 10 دقائق Views 191
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 11 دقيقة Views 215
هذا اللى يدور المشاكل
هذا اللى يدور المشاكل
Time منذ 11 دقيقة Views 243
بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مزدلفة والمشاعر المقدسة
بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مزدلفة والمشاعر المقدسة
Time منذ 17 دقيقة Views 1458
مطالب بمقاطعة "نتفليكس" بسبب مشهد مسيء للإسلام
مطالب بمقاطعة "نتفليكس" بسبب مشهد مسيء للإسلام
Time منذ 20 دقيقة Views 172
ميسان ... أنجبت الأثرياء فأصابها الاعياء
ميسان ... أنجبت الأثرياء فأصابها الاعياء
Time منذ 21 دقيقة Views 155
بيرلو يتولى تدريب فريق يوفنتوس للشباب
بيرلو يتولى تدريب فريق يوفنتوس للشباب
Time منذ 25 دقيقة Views 1339