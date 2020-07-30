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شركة الكهرباء: تعزيز الشبكة الكهربائية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بـ 1300 مليون

Time منذ ساعة
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شركة الكهرباء: تعزيز الشبكة الكهربائية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بـ 1300 مليون

الرياض (صدى):
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الخدمة الكهربائية يوم عرفة مستقرة في كل المواقع بالمشاعر المقدسة، وأنها لم تسجل أي انقطاعات أو بلاغات مؤثرة، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية، وجاهزية فرق العمليات في الشركة لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة، المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة اليوم في مشعر عرفات بلغت 36 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3031 ميجاوات، فيما سجل المسجد الحرام 46 ميجاوات، وفي مشعر منى بلغت الأحمال المسجلة 68 ميجاوات.

وأوضح، أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء، في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وبين أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، تضم الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي؛ لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، وذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بمشروعات جديدة في مجالي النقل والتوزيع، بلغت تكلفتها أكثر من 1300 مليون ريال وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط ُأعدّت مُسبقاً، كما ُأنجزت محطات تحويل متنقلة بتكلفة 56 مليون ريال.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي شكلها هرمونات وتأثرت بسبب العصر أو هذا منتج تستخدمه وغير عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام وصلنا الساعة 12 ونص من الزحام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء

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