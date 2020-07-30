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شاهد.. لاعبي الهلال لحظة إفطار يوم عرفة

Time منذ ساعة
Views 2121
شاهد.. لاعبي الهلال لحظة إفطار يوم عرفة

نواف السالم (صدى):
حرص اللاعبون في نادي الهلال، اليوم الخميس، على تناول الإفطار جماعيًا في يوم عرفة.

ووثق صالح الشهري عبر حسابه على سناب شات لحظة تجمع اللاعبين وتناول الإفطار.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي شكلها هرمونات وتأثرت بسبب العصر أو هذا منتج تستخدمه وغير عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام وصلنا الساعة 12 ونص من الزحام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء

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