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شاهد.. لاعبي الهلال لحظة إفطار يوم عرفة
منذ ساعة
2121
نواف السالم (صدى):
حرص اللاعبون في نادي الهلال، اليوم الخميس، على تناول الإفطار جماعيًا في يوم عرفة.
ووثق صالح الشهري عبر حسابه على سناب شات لحظة تجمع اللاعبين وتناول الإفطار.
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي شكلها هرمونات وتأثرت بسبب العصر أو هذا منتج تستخدمه وغير عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم العام وصلنا الساعة 12 ونص من الزحام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم ويكتب لي مثلهم بحوله وقوته على
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء
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