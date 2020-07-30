الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة : المملكة تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص

Time منذ 11 دقيقة
Views 1253
النيابة العامة : المملكة تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص

عادل الحربي (صدى):
أوضحت «النيابة العامة»، أنالوقوف مع ضحايا الاتجار بالأشخاص يسهم في حمايتهم»، مناشدة الجميع بالوقوف يدًا بيد لمنع هذه الجريمة.

وقالت النيابة العامة: «إنَّ المملكة في سبيل (مكافحة هذه الجريمة) تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي والنبيل، ومن الإجراءات التي قامت بها في هذا الشأن: سن التشريعات والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات الوافدين والعمال، وسن القوانين الجزائية التي تكفل حماية أي شخص من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار في الأشخاص».

وأضافت: طبقًا لنظام مكافحة هذه الجريمة، فإنَّ النيابة العامة تتولى حماية الضحايا وتوفر الأمان لهم لضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم النظامية التي كفلها لهم النظام، كما تتولى التحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، والمطالبة بمعاقبة من يقوم بالشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثانية والرابعة من هذ النظام كالجرائم التامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقة تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقى تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
التحكم في تمثيل محاور تمثيل درجات الثقل ومحاور تمثيل درجات الثبات ومحاور تمثيل درجات الثقل الفراغي الممثل بفترة العناصر الممثلة حيث الأعداد الممثلة لمحيط المركز الثقالي ومجموع الثقل الممثل للمركز مع المحيط
ابن حزم
كفو خلي محمود ينفعه هههههههه
مراقب دولي
تبديد للمال العام قال : لن ينجو من المحاسبة كائنا من كان والله العظيم من جاء صاحبنا (صاحبة لوحة المخلص ) والفساد انتشر وعم أكثر من ذي قبل

أخر الأخبار

وش عرفها بالطبخ
وش عرفها بالطبخ
Time منذ دقيقة Views 102
توثيق الضبع وعودته الى الكهف
توثيق الضبع وعودته الى الكهف
Time منذ دقيقة Views 148
الشايب يلعب بالخبرة
الشايب يلعب بالخبرة
Time منذ دقيقتين Views 126
"توخيل" يكشف فرص مشاركة "مبابي" في لقاء أتلانتا
"توخيل" يكشف فرص مشاركة "مبابي" في لقاء أتلانتا
Time منذ 6 دقائق Views 1150
تعديلات محدودة على لكزس RX 2021
تعديلات محدودة على لكزس RX 2021
Time منذ 7 دقائق Views 1102
النيابة العامة : المملكة تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص
النيابة العامة : المملكة تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص
Time منذ 11 دقيقة Views 1253
متحدث الصحة: لا إصابات بكورونا بين الحجاج وسنواكبهم حتى انتهاء المناسك
متحدث الصحة: لا إصابات بكورونا بين الحجاج وسنواكبهم حتى انتهاء المناسك
Time منذ 19 دقيقة Views 1403
شاهد.. شؤون المسجد النبوي توزع عبوات ماء زمزم وتمر على الصائمين
شاهد.. شؤون المسجد النبوي توزع عبوات ماء زمزم وتمر على الصائمين
Time منذ 35 دقيقة Views 1510
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
Time منذ 39 دقيقة Views 1622
مواطن يوثق حادثة عجيبة في البر
مواطن يوثق حادثة عجيبة في البر
Time منذ 40 دقيقة Views 631