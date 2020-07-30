الأعداد السابقة للصحيفة

"توخيل" يكشف فرص مشاركة "مبابي" في لقاء أتلانتا

Time منذ 6 دقائق
Views 1145
"توخيل" يكشف فرص مشاركة "مبابي" في لقاء أتلانتا

وكالات (صدى):
أكد المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن كيليان مبابي لن يلعب أمام ليون، في نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: " بالتأكيد مبابي لن يلعب أمام ليون، لم أتحدث إليه ولكنه ينفذ برنامجه العلاجي " .

وأضاف عن فرص لحاقه بمبارة أتلانتا: " الأمل موجود، لكن الفترة قصيرة جدًا، ليس لدي أي شيء لأقوله، كل يوم يمر على مبابي مهم لتحقيق معجزة " .

وسيخوض باريس سان جيرمان مباراة أمام منافسه أتلانتا يوم 12 أغسطس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة لشبونة في البرتغال.

وكان مبابي، قد تعرض لالتواء في كاحل القدم اليمنى خلال مواجهة سانت إيتيان، الجمعة الماضية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقة تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقى تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
التحكم في تمثيل محاور تمثيل درجات الثقل ومحاور تمثيل درجات الثبات ومحاور تمثيل درجات الثقل الفراغي الممثل بفترة العناصر الممثلة حيث الأعداد الممثلة لمحيط المركز الثقالي ومجموع الثقل الممثل للمركز مع المحيط
ابن حزم
كفو خلي محمود ينفعه هههههههه
مراقب دولي
تبديد للمال العام قال : لن ينجو من المحاسبة كائنا من كان والله العظيم من جاء صاحبنا (صاحبة لوحة المخلص ) والفساد انتشر وعم أكثر من ذي قبل

أخر الأخبار

وش عرفها بالطبخ
وش عرفها بالطبخ
Time منذ 56 ثانية Views 97
توثيق الضبع وعودته الى الكهف
توثيق الضبع وعودته الى الكهف
Time منذ دقيقة Views 138
الشايب يلعب بالخبرة
الشايب يلعب بالخبرة
Time منذ دقيقتين Views 115
"توخيل" يكشف فرص مشاركة "مبابي" في لقاء أتلانتا
"توخيل" يكشف فرص مشاركة "مبابي" في لقاء أتلانتا
Time منذ 6 دقائق Views 1145
تعديلات محدودة على لكزس RX 2021
تعديلات محدودة على لكزس RX 2021
Time منذ 7 دقائق Views 1096
النيابة العامة : المملكة تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص
النيابة العامة : المملكة تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص
Time منذ 11 دقيقة Views 1248
متحدث الصحة: لا إصابات بكورونا بين الحجاج وسنواكبهم حتى انتهاء المناسك
متحدث الصحة: لا إصابات بكورونا بين الحجاج وسنواكبهم حتى انتهاء المناسك
Time منذ 19 دقيقة Views 1395
شاهد.. شؤون المسجد النبوي توزع عبوات ماء زمزم وتمر على الصائمين
شاهد.. شؤون المسجد النبوي توزع عبوات ماء زمزم وتمر على الصائمين
Time منذ 35 دقيقة Views 1510
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
Time منذ 39 دقيقة Views 1622
مواطن يوثق حادثة عجيبة في البر
مواطن يوثق حادثة عجيبة في البر
Time منذ 39 دقيقة Views 629