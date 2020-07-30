"توخيل" يكشف فرص مشاركة "مبابي" في لقاء أتلانتا

وكالات (صدى):
أكد المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن كيليان مبابي لن يلعب أمام ليون، في نهائي كأس الرابطة الفرنسية.
وقال خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: " بالتأكيد مبابي لن يلعب أمام ليون، لم أتحدث إليه ولكنه ينفذ برنامجه العلاجي " .
وأضاف عن فرص لحاقه بمبارة أتلانتا: " الأمل موجود، لكن الفترة قصيرة جدًا، ليس لدي أي شيء لأقوله، كل يوم يمر على مبابي مهم لتحقيق معجزة " .
وسيخوض باريس سان جيرمان مباراة أمام منافسه أتلانتا يوم 12 أغسطس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة لشبونة في البرتغال.
وكان مبابي، قد تعرض لالتواء في كاحل القدم اليمنى خلال مواجهة سانت إيتيان، الجمعة الماضية.