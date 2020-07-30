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تعديلات محدودة على لكزس RX 2021

Time منذ يوم
Views 2330
تعديلات محدودة على لكزس RX 2021

علي القحطاني (صدى):
أعلنت شركة لكزس عن تغييرات محدودة لموديل 2021، خاصة لنسخة RX L، وحرف L هنا يشير إلى أنها أطول من موديلات RX الأخرى.

وتضمنت التحديثات الأتي: "توفير أنظمة رصد النقطة العمياء بتقنية التحذير من السيارات الخلفية بشكل قياسي بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية تتحكم في انعكاس الأضواء القادمة من الخلف بشكل أوتوماتيكي حتى لا تؤثر على عين السائق، والتي ستتوفر في جميع الفئات بشكل قياسي هي الأخرى".

وشملت السيارة وجود شاحن لاسلكي للجوال ضمن الخيارات الجديدة، والذي سينضم الآن لقائمة تقنيات الترفيه المتعددة في الداخلية الأنيقة، والتي تشمل شاشة 8 إنش أو 12.3 إنش لمسية لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.

فئة RX L تختلف عن RX القياسية بازدياد طولها بـ 4.4 إنش لإضافة صف ثالث من المقاعد.. وبالنسبة للأسعار فستظل قريبة من أسعار موديل 2020.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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