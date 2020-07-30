تعديلات محدودة على لكزس RX 2021

علي القحطاني (صدى):
أعلنت شركة لكزس عن تغييرات محدودة لموديل 2021، خاصة لنسخة RX L، وحرف L هنا يشير إلى أنها أطول من موديلات RX الأخرى.
وتضمنت التحديثات الأتي: "توفير أنظمة رصد النقطة العمياء بتقنية التحذير من السيارات الخلفية بشكل قياسي بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية تتحكم في انعكاس الأضواء القادمة من الخلف بشكل أوتوماتيكي حتى لا تؤثر على عين السائق، والتي ستتوفر في جميع الفئات بشكل قياسي هي الأخرى".
وشملت السيارة وجود شاحن لاسلكي للجوال ضمن الخيارات الجديدة، والذي سينضم الآن لقائمة تقنيات الترفيه المتعددة في الداخلية الأنيقة، والتي تشمل شاشة 8 إنش أو 12.3 إنش لمسية لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.
فئة RX L تختلف عن RX القياسية بازدياد طولها بـ 4.4 إنش لإضافة صف ثالث من المقاعد.. وبالنسبة للأسعار فستظل قريبة من أسعار موديل 2020.