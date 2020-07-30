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الإخواني محمد ناصر وعزمي بشارة ينشران الغسيل القذر بسبب أردوغان

Time منذ 55 دقيقة
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الإخواني محمد ناصر وعزمي بشارة ينشران الغسيل القذر بسبب أردوغان

ماجد القزيز (صدى):
يبدو أن تضارب المصالح بين جناحي الإعلام القطري، جعلهم ينشرون غسيلهم القذر على الملأ، فظهر الخلاف بين تنظيم الإخوان في إسطنبول، وجناح عزمي بشارة المتواجد في لندن.

وتدور المعركة حاليًا بين الإخواني الهارب من مصر إلى تركيا محمد ناصر، وعزمي بشارة مُنظر الإخوان الأول، بعد هجوم الأخير على قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

ونشر الإخواني محمد ناصر مقطع فيديو له، مؤكدًا أن عزمي بشارة يتلقى يتلقى تمويلًا من تميم بن حمد، وأنه تبرى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان البترول في قطر.

وتسائل محمد ناصر، عن كيفية العلاقة بين تميم وعزمي بشارة في ظل تمويله وإنشاء مركز بحثي وجريدة العربي، مشيرًا إلى أن ميزانية القنوات الثلاث التابعة للإخوان في تركيا لا تعادل ميزانية البوفيه في قناة العربي.

من جانبه، رد عباس ناصر مدير قناة التليفزيون العربي، على الهجوم قائلًا: " الرغبة بالاستبداد سمة في نفوس الكثيرين، ولا نستغرب إن كانت في قلوب بعض من عانوا من الاستبداد نفسه، هؤلاء لا يسمعون ولا يرون إلا أناهم المتورمة ومشكلتهم مع المستبد أنه صادر دورهم لا أكثر " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقة تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقى تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
التحكم في تمثيل محاور تمثيل درجات الثقل ومحاور تمثيل درجات الثبات ومحاور تمثيل درجات الثقل الفراغي الممثل بفترة العناصر الممثلة حيث الأعداد الممثلة لمحيط المركز الثقالي ومجموع الثقل الممثل للمركز مع المحيط
ابن حزم
كفو خلي محمود ينفعه هههههههه
مراقب دولي
تبديد للمال العام قال : لن ينجو من المحاسبة كائنا من كان والله العظيم من جاء صاحبنا (صاحبة لوحة المخلص ) والفساد انتشر وعم أكثر من ذي قبل

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