الإخواني محمد ناصر وعزمي بشارة ينشران الغسيل القذر بسبب أردوغان

ماجد القزيز (صدى):
يبدو أن تضارب المصالح بين جناحي الإعلام القطري، جعلهم ينشرون غسيلهم القذر على الملأ، فظهر الخلاف بين تنظيم الإخوان في إسطنبول، وجناح عزمي بشارة المتواجد في لندن.
وتدور المعركة حاليًا بين الإخواني الهارب من مصر إلى تركيا محمد ناصر، وعزمي بشارة مُنظر الإخوان الأول، بعد هجوم الأخير على قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
ونشر الإخواني محمد ناصر مقطع فيديو له، مؤكدًا أن عزمي بشارة يتلقى يتلقى تمويلًا من تميم بن حمد، وأنه تبرى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان البترول في قطر.
وتسائل محمد ناصر، عن كيفية العلاقة بين تميم وعزمي بشارة في ظل تمويله وإنشاء مركز بحثي وجريدة العربي، مشيرًا إلى أن ميزانية القنوات الثلاث التابعة للإخوان في تركيا لا تعادل ميزانية البوفيه في قناة العربي.
من جانبه، رد عباس ناصر مدير قناة التليفزيون العربي، على الهجوم قائلًا: " الرغبة بالاستبداد سمة في نفوس الكثيرين، ولا نستغرب إن كانت في قلوب بعض من عانوا من الاستبداد نفسه، هؤلاء لا يسمعون ولا يرون إلا أناهم المتورمة ومشكلتهم مع المستبد أنه صادر دورهم لا أكثر " .