الإعلام التركي يدعي إرسال قوات مصرية لسوريا

القاهرة (صدى):
أكد النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، على أن قرار إرسال قوات الجيش المصري إلى أي دولة لا يتم إلا عبر البرلمان.
وقال البرلماني المصري إن ما نشرته الأناضول حول إرسال قوات مصرية لسوريا كذب ودعاية رخيصة القصد منها التغطية على جرائم أردوغان في ليبيا.
وأضاف: “قرار إرسال قوات إلى أي دولة لا يتم سوى عبر البرلمان وما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إفلاس سياسي بعد أن أعيقت مشروعاته الاستعمارية في ليبيا”.
ويذكر أن وكالة “الأناضول” التركية الرسمية قد ذكرت اليوم أن الحكومة المصرية أرسلت قوات إلى سوريا بالتنسيق مع “الحرس الثوري” الإيراني.