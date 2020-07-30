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شاهد.. قيادي من حماس يسبح إلى إسرائيل هربًا من غزة

Time منذ ساعة
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شاهد.. قيادي من حماس يسبح إلى إسرائيل هربًا من غزة

وكالات (صدى):
كشفت السلطات الإسرائيلية اليوم، عن لقطات لقائد منشق عن حركة حماس الفلسطينية، قام بالفرار إلى إسرائيل بحرا.

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي على تويتر صورة وفيديو يظهران لحظة عثور البحرية الإسرائيلية، على عز الدين حسين، قائد مجموعة صواريخ كتف أرض-جو بحركة حماس.

ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، صباح الخميس، إن حسين انششق عن حماس ولجأ إلى إسرائيل.

وتابع جندلمان: عز الدين هرب بعد أن تعرض لاضطهاد من قبل مسؤولين كبار في حماس وكشف في التحقيق معه معلومات نوعية وسرية عن الحركة ودفاعاتها الجوية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقة تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
هنالك باقتين ممثلتين فاعلتين ووحدتين ممثلتين لفترة واحدة ممثلة وهما باقة تمثيل فترات الثقل وباقى تمثيل فترات تمثيل درجات المغناطيسية بمحاور تمثيل درجات الثقالة حيث تنشأ الفترات المغناطيسية من تمثيل أعداد العناصر بين المحاور وتبعية كل فترة ممثلة لمحور ممثل داخل فترة تمثيل مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
التحكم في تمثيل محاور تمثيل درجات الثقل ومحاور تمثيل درجات الثبات ومحاور تمثيل درجات الثقل الفراغي الممثل بفترة العناصر الممثلة حيث الأعداد الممثلة لمحيط المركز الثقالي ومجموع الثقل الممثل للمركز مع المحيط
ابن حزم
كفو خلي محمود ينفعه هههههههه
مراقب دولي
تبديد للمال العام قال : لن ينجو من المحاسبة كائنا من كان والله العظيم من جاء صاحبنا (صاحبة لوحة المخلص ) والفساد انتشر وعم أكثر من ذي قبل

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