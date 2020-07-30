شاهد.. قيادي من حماس يسبح إلى إسرائيل هربًا من غزة

وكالات (صدى):
كشفت السلطات الإسرائيلية اليوم، عن لقطات لقائد منشق عن حركة حماس الفلسطينية، قام بالفرار إلى إسرائيل بحرا.
ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي على تويتر صورة وفيديو يظهران لحظة عثور البحرية الإسرائيلية، على عز الدين حسين، قائد مجموعة صواريخ كتف أرض-جو بحركة حماس.
ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، صباح الخميس، إن حسين انششق عن حماس ولجأ إلى إسرائيل.
وتابع جندلمان: عز الدين هرب بعد أن تعرض لاضطهاد من قبل مسؤولين كبار في حماس وكشف في التحقيق معه معلومات نوعية وسرية عن الحركة ودفاعاتها الجوية.