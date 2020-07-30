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يويفا يحسم أمر ملعب مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

Time منذ 36 دقيقة
Views 1369
يويفا يحسم أمر ملعب مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، أن مباراة برشلونة ونابولي، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ستقام على ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة منافسه نابولي، يوم 8 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو.

وكان قد تردد أن يويفا قد ينقل المباراة لمدينة لشبونة البرتغالية، بعد زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، في إقليم كتالونيا.

أكد ”يويفا“ أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها، كما أشار إلى أنه على اتصال مع السلطات المحلية المختصة من أجل متابعة الوضع.

وقال : ”من المقرر أن تلعب المباراة في برشلونة كما هو مخطط لها، نراقب الوضع ونتواصل مع السلطات المحلية المختصة“.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صوره تخطف القلب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ابو محمد 😎 ✍️
كلامهت صح ولا تشوبه شائبه .. .. كثر الله من امثالها بس يكونن مغطيات وجيههن ..

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