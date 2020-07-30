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فيديو قديم للحجاج على صعيد عرفات خلال موسم حج عام 1938م

Time منذ ساعة
Views 1698
فيديو قديم للحجاج على صعيد عرفات خلال موسم حج عام 1938م

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو قديم حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات خلال موسم حج عام 1938م.

كما ظهر في الفيديو رجال الأمن وهم يرتدون ثياب الإحرام، ويقومون بأداء واجباتهم إزاء الحج.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صوره تخطف القلب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ابو محمد 😎 ✍️
كلامهت صح ولا تشوبه شائبه .. .. كثر الله من امثالها بس يكونن مغطيات وجيههن ..

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