رابطة دوري المحترفين تُعيد توزيع جوائزها الشهرية

ماجد محمد (صدى):
قررت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن التوزيع الجديد الذي حددته مع استئناف المسابقة، يضم مباريات الجولتين 21 و 22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع مواجهات الجولة 23 والتي ستقام في بداية أغسطس المقبل، ليتم الإعلان بعدها عن الفائزين بجائزة شهر مارس.
وأضافت أنه سوف يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30، مؤكداً استمرار المعايير التي أعلنت عنها في وقت سابق، والتي تعتمد على الأرقام والإحصاءات التي يتم رصدها من قبل شركة أوبتا الشريك الإحصائي للرابطة، إضافة إلى الآراء الفنية لأعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن الرابطة أعلنت منذ بداية الموسم الرياضي 2019 – 2020 عن رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس، والتي يمنح كل فائز منهم مبلغ 50 ألف ريال.