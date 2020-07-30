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مشهد صلاة الحجاج يأسر القلوب في يوم عرفة
منذ 21 دقيقة
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ العددية ودور المحور في إعادة تمثيل الدرجات حول المركز الثابت المحدد بأعداد مختلفة ممثلة جميعها لدرجة الثبات المغناطيسي في كل وحدة مجموع
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر وتمثيلها بوحدات الكتلة الذرية
ابو محمد 😎 ✍️
راح بخرايطها من صيد العااام ..
د محمد ماجد بخش
وحدة الذرة ووحدة التمثيل لها وبها
د محمد ماجد بخش
درجة ثبات درجات الكتلة الذرية الممثلة أو تمثيل وحدة مجموع لوحدات الكتل الذرية كذلك وحدة الكتلة الذرية الممثلة لدرجة ثبات وحدة العنصر كلها درجات حساب عددية محورية مستقلة ليست بنائية إلا في مستوى الارتباط العددي المتعدد المتتابع الممثل لدرجات الثقل بدلالة تمثيل وحدات بناء المركز، والمجموعات الممثلة كذلك بدلالة، مجموع وحدات تمثيل المركز.
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