إيجابية فحص كورونا الثاني لمهاجم ريال مدريد

وكالات (صدى):
يواصل مهاجم ريال مدريد الإسباني ماريانو دياز، العزل في المنزل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإيجابية الفحص الثاني الذي خضع له.
وكشفت تقارير إسبانية، أن أن "دياز" لا يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لكنه تحت رعاية صارمة من الخدمات الطبية في النادي.
وأشارت إلى أنه سيخضع لاختبار جديد خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن اختبارات عائلته بالكامل جاءت سلبية باستثناء اللاعب نفسه.
وسيبتعد دياز، عن المشاركة مع فريقه أمام مانشستر سيتي في أغسطس المقبل، لإقامة المباراة بعد أقل من 10 أيام ودخوله الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.