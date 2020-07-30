فيتوريا يكثف تدريبات عمر هوساوي ليلتحق بالفريق لنادي النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير نية البرتغالي روي فيتوريا في تجهيز اللاعب عمر هوساوي بدنيا وفنيا بشكل مميز تمهيدا لمشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث طالب بتكثيف التدريبات اللياقي.
وأوضحت التقارير بأن فيتوريا طالب الجهاز الفني المساعد بعمل برنامج لياقي خاص للمدافع عمر هوساوي ليكون بديلًا للبرازيلي مايكون بيريرا في حالة رحيله عن النصر وعودته إلى غلطة سراي.
وجاء قرار فيتوريا بعد طلب عمر هوساوي التغيير مع نهاية الشوط الأول لمباراة النصر والرائد الودية، حيث ظهر عدم جاهزيته الكاملة بعد خضوعه لعملية جراحية خلال فترة توقف النشاط الرياضي.