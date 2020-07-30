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فيتوريا يكثف تدريبات عمر هوساوي ليلتحق بالفريق لنادي النصر

Time منذ 52 دقيقة
Views 1504
فيتوريا يكثف تدريبات عمر هوساوي ليلتحق بالفريق لنادي النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير نية البرتغالي روي فيتوريا في تجهيز اللاعب عمر هوساوي بدنيا وفنيا بشكل مميز تمهيدا لمشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث طالب بتكثيف التدريبات اللياقي.

وأوضحت التقارير بأن فيتوريا طالب الجهاز الفني المساعد بعمل برنامج لياقي خاص للمدافع عمر هوساوي ليكون بديلًا للبرازيلي مايكون بيريرا في حالة رحيله عن النصر وعودته إلى غلطة سراي.

وجاء قرار فيتوريا بعد طلب عمر هوساوي التغيير مع نهاية الشوط الأول لمباراة النصر والرائد الودية، حيث ظهر عدم جاهزيته الكاملة بعد خضوعه لعملية جراحية خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدة الفراغ العددية ودور المحور في إعادة تمثيل الدرجات حول المركز الثابت المحدد بأعداد مختلفة ممثلة جميعها لدرجة الثبات المغناطيسي في كل وحدة مجموع
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر وتمثيلها بوحدات الكتلة الذرية
ابو محمد 😎 ✍️
راح بخرايطها من صيد العااام ..
د محمد ماجد بخش
وحدة الذرة ووحدة التمثيل لها وبها
د محمد ماجد بخش
درجة ثبات درجات الكتلة الذرية الممثلة أو تمثيل وحدة مجموع لوحدات الكتل الذرية كذلك وحدة الكتلة الذرية الممثلة لدرجة ثبات وحدة العنصر كلها درجات حساب عددية محورية مستقلة ليست بنائية إلا في مستوى الارتباط العددي المتعدد المتتابع الممثل لدرجات الثقل بدلالة تمثيل وحدات بناء المركز، والمجموعات الممثلة كذلك بدلالة، مجموع وحدات تمثيل المركز.

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