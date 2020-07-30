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بالفيديو.. أمريكي يروي قصة إسلامه أثناء وجوده في المملكة

Time منذ 8 دقائق
Views 1235
بالفيديو.. أمريكي يروي قصة إسلامه أثناء وجوده في المملكة

مكة المكرمة (صدى):
سرد الأمريكي صاموئيل ‏شرابشر قصة إسلامه وما شعر به بعد أداء فريضة الحج أثناء عمله في المملكة.

وذكر ‏شرابشر أنه جاء إلى المملكة في 2011 للعمل كمترجم ضمن مشروع لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة ‏الإنجليزية.

وأضاف أن المشروع كان يشرف عليه الدكتور صافي قصقص، وأنه كان يقرأ كل ليلة القرآن ويدون الأسئلة التى تساوره بشأنها ثم يطرحها على "قصقص".

وأعلن الأمريكي إسلامه في 2012، وأصبح داعية إسلامي، وقام بغيير اسمه إلى "سامي الجداوي"، مضيفا أنه شعر بسعادة وراحة كبيرة عندما أدى فريضة الحج في 2013، مشيداً بالحفاوة التى حظي بها من أهل المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم وريتونا الصورة المرفقه .. .. جزاك الله خير يادكتور ..
واحد منصف
هكذا الحياة في امريكا لكن تسمع من يقول ان الاطفال ياخذون حقوقهم في امريكا وانه يمنع ضرب الاطفال لكن لك يقولوا ان القتل موجود
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك اسره ويفرج همه .. آمين ..
نجاة محمد
ربنا معاكي يا هيفاء و ان شاء الله القضاء ينصفك
نجاة محمد
الحكم خفيف 8 اشهر مع انها تستاهل 5 سنوات

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