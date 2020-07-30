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نجل حميدان التركي يناشد بالدعاء لوالده يوم عرفة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1276
نجل حميدان التركي يناشد بالدعاء لوالده يوم عرفة

الرياض (صدى):
ناشد نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، بالدعاء لوالده في يوم عرفة، بفك كربته ونصره على ظلمه.

وقال تركي حميدان التركي، في تغريدة له بموقع "تويتر": " اذكروا والدي حميدان التركي في دعواتكم في هذا اليوم الفضيل، يوم عرفة، اللهم قد مس والدي الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ألطف بحالة وارحمه وهون عليه وانصره على من ظلمه " .

وأشار في يوم 25 يوليو الجاري، إلى أن والده أكمل 18 يومًا من العزل الانفرادي، دون أن يسمعوا منه أو يصلهم خبر قرار لجنة الإفراج المشروط.

وكان الشرطة الأمريكية، قد اعتقلت حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقلته الشرطة مجددًا عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم وريتونا الصورة المرفقه .. .. جزاك الله خير يادكتور ..
واحد منصف
هكذا الحياة في امريكا لكن تسمع من يقول ان الاطفال ياخذون حقوقهم في امريكا وانه يمنع ضرب الاطفال لكن لك يقولوا ان القتل موجود
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك اسره ويفرج همه .. آمين ..
نجاة محمد
ربنا معاكي يا هيفاء و ان شاء الله القضاء ينصفك
نجاة محمد
الحكم خفيف 8 اشهر مع انها تستاهل 5 سنوات

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