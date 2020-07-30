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الرئيس اليمني يؤكد أن جهود المملكة أكدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار بلاده

Time منذ 49 دقيقة
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الرئيس اليمني يؤكد أن جهود المملكة أكدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار بلاده

الرياض (صدى):
أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، سيسهم في توحيد الصف الوطني والجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.

وأعرب الرئيس هادي، خلال لقائه، الليلة الماضية، في الرياض رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، عن تقديره العالي لجهود قيادة المملكة العربية السعودية، التي أكدت الأحداث حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف .

وشدد على تظافر الجهود مع أعضاء الحكومة المرتقب تشكيلها وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض، للعبور بالبلاد إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع .

وشدد الرئيس اليمني على أن جسامة المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف إن هذا الظرف الدقيق الذي يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم وريتونا الصورة المرفقه .. .. جزاك الله خير يادكتور ..
واحد منصف
هكذا الحياة في امريكا لكن تسمع من يقول ان الاطفال ياخذون حقوقهم في امريكا وانه يمنع ضرب الاطفال لكن لك يقولوا ان القتل موجود
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك اسره ويفرج همه .. آمين ..
نجاة محمد
ربنا معاكي يا هيفاء و ان شاء الله القضاء ينصفك
نجاة محمد
الحكم خفيف 8 اشهر مع انها تستاهل 5 سنوات

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