الأعداد السابقة للصحيفة

لكي تحافظ على بطارية سيارتك تعرف على أنواعها وطرق صيانتها

Time منذ يوم
Views 2194
Comment 1
لكي تحافظ على بطارية سيارتك تعرف على أنواعها وطرق صيانتها

متابعه_أميرة خالد (صدى):
استعرض خبراء السيارات أنواع البطاريات، وطرق الحفاظ عليها ومن أهم أنواعها "بطاريات البدء والإضاءة" والتي تعمل وتعمل هذه البطارية على بدء تشغيل السيارة وتوفر أيضا الطاقة الكافية للإشعال والأضواء والراديو كما تتمتع بدورة شحن قصيرة كما يمكنها توصيل الطاقة في فترات زمنية قصيرة ، وتوفر حوالي 12.6 فولت بشحن كامل.

وتعد بطاريات الرصاص المنظمة ذو الصمام أو بطارية الجل من البطاريات التي لا تتطلف إضافة الماء لخلاياها وهي قابلة لإعادة الشحن ولا تحتاج إلى صيانة، وبطارية أيون الليثيوم فهي تستخدم في السيارات الهجينة والكهربائية وتستمر دورتها لمدة 3 سنوات وتزن هذه البطاريات أقل من بطاريات السيارات الأخرى التي لها نفس الطاقة.

وأوضح الخبراء بأن صيانة البطارية تحتاج لسحب أطراف البطارية وتنظيفها ثم الشحن مرة أخرى مع استخدام جهاز اختبار البطارية جهاز الفولتميتر والتأكد بأن الكابلات بعيدة عن شفرات المروحة وأجزاء السيارة المتحركة الأخرى وتغطية طرف البطارية الموجب بقطعة قماش .

وأضاف الخبراء بأنه يجب استخدام مشبك قصاصة لتوصيل المسبار الأسود مع الأحمر ببعضها البعض أثناء الحركة حتى تبقى لسيارة موصولة ببطارية السيارة، وإذا لم تعمل بعد كل ذلك يجب استبدالها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

أخر الأخبار

بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
Time منذ 27 دقيقة Views 1240
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
Time منذ 57 دقيقة Views 1694
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
Time منذ ساعة Views 1892
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
Time منذ ساعة Views 2132
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
Time منذ ساعة Views 1727
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
Time منذ ساعتين Views 3318
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
Time منذ ساعتين Views 1438
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
Time منذ ساعتين Views 2042
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
Time منذ 3 ساعات Views 2458
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
Time منذ 3 ساعات Views 325