لكي تحافظ على بطارية سيارتك تعرف على أنواعها وطرق صيانتها

متابعه_أميرة خالد (صدى):
استعرض خبراء السيارات أنواع البطاريات، وطرق الحفاظ عليها ومن أهم أنواعها "بطاريات البدء والإضاءة" والتي تعمل وتعمل هذه البطارية على بدء تشغيل السيارة وتوفر أيضا الطاقة الكافية للإشعال والأضواء والراديو كما تتمتع بدورة شحن قصيرة كما يمكنها توصيل الطاقة في فترات زمنية قصيرة ، وتوفر حوالي 12.6 فولت بشحن كامل.
وتعد بطاريات الرصاص المنظمة ذو الصمام أو بطارية الجل من البطاريات التي لا تتطلف إضافة الماء لخلاياها وهي قابلة لإعادة الشحن ولا تحتاج إلى صيانة، وبطارية أيون الليثيوم فهي تستخدم في السيارات الهجينة والكهربائية وتستمر دورتها لمدة 3 سنوات وتزن هذه البطاريات أقل من بطاريات السيارات الأخرى التي لها نفس الطاقة.
وأوضح الخبراء بأن صيانة البطارية تحتاج لسحب أطراف البطارية وتنظيفها ثم الشحن مرة أخرى مع استخدام جهاز اختبار البطارية جهاز الفولتميتر والتأكد بأن الكابلات بعيدة عن شفرات المروحة وأجزاء السيارة المتحركة الأخرى وتغطية طرف البطارية الموجب بقطعة قماش .
وأضاف الخبراء بأنه يجب استخدام مشبك قصاصة لتوصيل المسبار الأسود مع الأحمر ببعضها البعض أثناء الحركة حتى تبقى لسيارة موصولة ببطارية السيارة، وإذا لم تعمل بعد كل ذلك يجب استبدالها.