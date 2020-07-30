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فيديو لـ "الدوسري" يكشف تردي حالته: ظننت أني سأعود للسعودية وليس لدي أسرة !

Time منذ ساعة
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فيديو لـ "الدوسري" يكشف تردي حالته: ظننت أني سأعود للسعودية وليس لدي أسرة !

الرياض (صدى):
كشف سعود بن قويد محامي المعتقل السعودي في سجون أمريكا " خالد الدوسري " عن تسجيل مرئي غريب يكشف تردي حالته الصحية وفقدانه التركيز وعدم معرفته بأسرته .

وأكد محامي " الدوسري "ان التسجيل يؤكد أن جميع إجاباته تحت تأثير المرض النفسي وانه ليس له صلة بالواقع .

وخلال الفيديو ، سألته المحققة عدة أسألة وكان " الدوسري " يبدو بنصف وعي ، وأشار انه عندما انتقل إلى بولوك اعتقد انه سيغادر إلى السعودية .

كما أجاب عليها بشكل صادم حينما سألته عن أسرته ، فقال ليس لدي أسرة ثم استطرد بأنه لا يعرف شئ عنهم ولا عن أبويه وليس هناك اي محاولات للإتصال .

وكان محامي " الدوسري " قد قال انه سيظهر مساء اليوم للتواصل مع عائلته تليفزيونياً .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم وريتونا الصورة المرفقه .. .. جزاك الله خير يادكتور ..
واحد منصف
هكذا الحياة في امريكا لكن تسمع من يقول ان الاطفال ياخذون حقوقهم في امريكا وانه يمنع ضرب الاطفال لكن لك يقولوا ان القتل موجود
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك اسره ويفرج همه .. آمين ..
نجاة محمد
ربنا معاكي يا هيفاء و ان شاء الله القضاء ينصفك
نجاة محمد
الحكم خفيف 8 اشهر مع انها تستاهل 5 سنوات

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