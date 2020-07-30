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نصائح هامة لمنع الإجهاد العضلي أثناء الحج

Time منذ 40 دقيقة
Views 1391
نصائح هامة لمنع الإجهاد العضلي أثناء الحج

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة اليوم الخميس نصائح هامة للحجاج لعدم التعرض للإجهاد العضلي وعلاجه حال حدوثه .

وأكدت أن الإجهاد العضلي نتيجة ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة العنيفة، ويجب عند حدوثه اتباع الخطوات التالية :

1- التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم .

2- ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم .

3- تبريد المنطقة المصابة .

4- رفع العضو المصاب واستشارة الطبيب عند الضرورة .

كما أكدت على ضرورة التغذية السليمة أثناء الحج بتناول ثلاث وجبات رئيسيةمع وجبتين خفيفتين تحتوي على البروتين والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات ، وشرب كميات كافية من السوائل .

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أحدث التعليقات

abdul
يا صدي. ليش نزلتوا الڤيديو وهي تكشف فخذها ؟ كنت اظن هذا النوع من الڤيديو مخالف لنظام الذوق العام . هههه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
في كلامها شي صحيح ..
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
abdul
في سنة 1377 هجري كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل اشيخ طفلا عمره ١٣ سنة. معلوماتكم خاطئة. الرجاء التصحيح. وهناك ايضا خطبة عرفة للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في احدي السنوات (1396 هجري) موجودة علي اليوتوب، فقط لا اعرف اذا كانت من مسجد نمرة ام من مكان آخر.

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