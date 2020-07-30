نصائح هامة لمنع الإجهاد العضلي أثناء الحج

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة اليوم الخميس نصائح هامة للحجاج لعدم التعرض للإجهاد العضلي وعلاجه حال حدوثه .
وأكدت أن الإجهاد العضلي نتيجة ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة العنيفة، ويجب عند حدوثه اتباع الخطوات التالية :
1- التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم .
2- ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم .
3- تبريد المنطقة المصابة .
4- رفع العضو المصاب واستشارة الطبيب عند الضرورة .
كما أكدت على ضرورة التغذية السليمة أثناء الحج بتناول ثلاث وجبات رئيسيةمع وجبتين خفيفتين تحتوي على البروتين والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات ، وشرب كميات كافية من السوائل .