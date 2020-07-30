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المنتحب الأولمبي المصري يضع محمد صلاح على قائمة لاعبيه في أولمبياد طوكيو

Time منذ ساعة
Views 1462
المنتحب الأولمبي المصري يضع محمد صلاح على قائمة لاعبيه في أولمبياد طوكيو

القاهرة (صدى):
كشفت تقارير بأن مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب وضع اسم محمد صلاح كأول لاعب في قائمة اللاعبين الذين يرغب في مشاركتهم في الألعاب الأولمبية من اللاعبين فوق 23 سنة حيث يملك كل منتخب حق مشاركة 3 لاعبين يتجاوزون السن القانونية.

وقالت التقارير بأن المسؤولين بالمنتخب سيسافرون إلى ليفربول للتفاوض مع المدرب الألماني يورغن كلوب لإقناعه بالتخلي عن نجمه خلال صيف 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الألعاب الأولمبية في طوكيو اليابانية هذا الصيف لكن اللجنة الأولمبية الدولية أجلت المنافسة لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أثر على الرياضة العالمية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم وريتونا الصورة المرفقه .. .. جزاك الله خير يادكتور ..
واحد منصف
هكذا الحياة في امريكا لكن تسمع من يقول ان الاطفال ياخذون حقوقهم في امريكا وانه يمنع ضرب الاطفال لكن لك يقولوا ان القتل موجود
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك اسره ويفرج همه .. آمين ..
نجاة محمد
ربنا معاكي يا هيفاء و ان شاء الله القضاء ينصفك
نجاة محمد
الحكم خفيف 8 اشهر مع انها تستاهل 5 سنوات

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