أبرز المعتقدات المثيرة والغريبة لطبيبة ترامب "ستيلا إيمانويل"

وكالات (صدى):
كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن أغرب التصريحات والمعتقدات التى تؤمن بها طبيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ستيلا إيمانويل".
وتبلغ الطبيبة من العمر 55 عاما، واشتهرت بعدما نشر ترامب لها فيديو هي تتحدث عن أهمية علاج هيدروكسي كلوركين في علاج فيروس كورونا المستجد قبل أن يتم حذفه.
وسلط التقرير الضوء عن أبرز المعتقدات التى تؤمن بها "إيمانويل" وأعلنت عنها في تصريحات على مدار السنوات الماضية، ومن بينها أن الخراجات وبطانة الرحم تحدث للنساء بسبب ممارستهن الجنس مع الشيطان في أحلامهم.
كما ذكرت أن هناك خطة لتدمير العالم باستخدام الإجهاض وزواج المثليين ولعب الأطفال، وأن من وضعت هذه الخطة كانت ساحرة، في حين أن المتنورين هم من يروجون لهذه الخطة.
كما اعتقدت أن المدارس تعلم الأطفال التأمل حتى يتمكنوا من لقاء الشياطين، وأن قناة ديزني وهانا مونتانا تعد بوابة الشر.