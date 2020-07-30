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أبرز المعتقدات المثيرة والغريبة لطبيبة ترامب "ستيلا إيمانويل"

Time منذ 48 دقيقة
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أبرز المعتقدات المثيرة والغريبة لطبيبة ترامب "ستيلا إيمانويل"

وكالات (صدى):
كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن أغرب التصريحات والمعتقدات التى تؤمن بها طبيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ستيلا إيمانويل".

وتبلغ الطبيبة من العمر 55 عاما، واشتهرت بعدما نشر ترامب لها فيديو هي تتحدث عن أهمية علاج هيدروكسي كلوركين في علاج فيروس كورونا المستجد قبل أن يتم حذفه.

وسلط التقرير الضوء عن أبرز المعتقدات التى تؤمن بها "إيمانويل" وأعلنت عنها في تصريحات على مدار السنوات الماضية، ومن بينها أن الخراجات وبطانة الرحم تحدث للنساء بسبب ممارستهن الجنس مع الشيطان في أحلامهم.

كما ذكرت أن هناك خطة لتدمير العالم باستخدام الإجهاض وزواج المثليين ولعب الأطفال، وأن من وضعت هذه الخطة كانت ساحرة، في حين أن المتنورين هم من يروجون لهذه الخطة.

كما اعتقدت أن المدارس تعلم الأطفال التأمل حتى يتمكنوا من لقاء الشياطين، وأن قناة ديزني وهانا مونتانا تعد بوابة الشر.

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أحدث التعليقات

abdul
يا صدي. ليش نزلتوا الڤيديو وهي تكشف فخذها ؟ كنت اظن هذا النوع من الڤيديو مخالف لنظام الذوق العام . هههه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
في كلامها شي صحيح ..
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
abdul
في سنة 1377 هجري كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل اشيخ طفلا عمره ١٣ سنة. معلوماتكم خاطئة. الرجاء التصحيح. وهناك ايضا خطبة عرفة للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في احدي السنوات (1396 هجري) موجودة علي اليوتوب، فقط لا اعرف اذا كانت من مسجد نمرة ام من مكان آخر.

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