4 شركات عطور تحت رقابة الأمن الكويتي وتوقعات بتورطهم في شبكة غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
قالت تقارير بأن هناك 4 شركات حديثة متخصصة في بيع العطور والبخور تحت مجهر الجهات الرقابية والأمنية بالكويت، حيث تحوم شبهات بتورطها في عمليات غسيل اموال مع بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم، وأن تجارتهم ما هي إلا غطاء للعمليات غسيل الأموال.
وتابعت التقارير بأنه يعتقد أن هذة الشركات تعمل على نطاق واسع لتنظيف مبالغ متحصلة من بيع المخدرات والخمور وربما أشياء أخرى.
وأوضحت التقارير بأن توسعات شركات العطور الـ4 من خلال افتتاح فروع عديدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وتعاقدها مع مشاهير بمبالغ مليونية للترويج لمنتجاتها، أثارت حفيظة الجهات الأمنية والرقابية؛ إذ لا تتناسب السلع المروَّج لها وحجم الأفرع التي تمتلكها وتعاقداتها الإعلانية العالية الكلفة مع حجم المردود المالي المتوقع من مبيعاتها، متسائلة: كيف لشركة أن تنفق مليون دينار مع وكالة إعلانية واحدة وأخرى تتعاقد مع «فاشنيستا» بـ500 ألف دينار؟