الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ "المنيع" يحث على الصبر في خطبة عرفات ويوضح أجر الصابرين

Time منذ ساعة
Views 1944
Comment 1
بالفيديو.. الشيخ "المنيع" يحث على الصبر في خطبة عرفات ويوضح أجر الصابرين

عرفات (صدى):
أكد معالي الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في خطبة عرفات بمسجد نمرة اليوم الخميس أن الصبر على الأقدار المؤلمة من صفات أهل التقوى .

وأشار الشيخ "المنيع " إلى قوله تعالى " يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " مشيراً إلى الأجر العظيم على الصبر والرضا بقضاء الله وقدره وأنه من أعلى مراتب الإيمان ، وفقاً لقناة السعودية .

وأضاف أن الله عز وجل أوصى بالذكر والشكر والصبر على ما يقدره سبحانه ، وقال عز وجل : والصابرين في البأساء والضرء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون " وغيرها من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي حثت على الصبر وبشرت بالفرج والأجر العظيم للصابرين بغير حساب .

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
يا صدي. ليش نزلتوا الڤيديو وهي تكشف فخذها ؟ كنت اظن هذا النوع من الڤيديو مخالف لنظام الذوق العام . هههه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
في كلامها شي صحيح ..
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
abdul
في سنة 1377 هجري كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل اشيخ طفلا عمره ١٣ سنة. معلوماتكم خاطئة. الرجاء التصحيح. وهناك ايضا خطبة عرفة للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في احدي السنوات (1396 هجري) موجودة علي اليوتوب، فقط لا اعرف اذا كانت من مسجد نمرة ام من مكان آخر.

أخر الأخبار

"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية وأتربة مثارة على الرياض
"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية وأتربة مثارة على الرياض
Time منذ 4 دقائق Views 1166
تطورات مثيرة في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها
تطورات مثيرة في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها
Time منذ 5 دقائق Views 1104
صورة نادرة للحجاج على جبل عرفات قبل 112 عام
صورة نادرة للحجاج على جبل عرفات قبل 112 عام
Time منذ 10 دقائق Views 1258
بالفيديو.. طبيبة تثير الجدل بنصائح للسيدات: الزوج كالبيبي فلا تكوني مستفزة
بالفيديو.. طبيبة تثير الجدل بنصائح للسيدات: الزوج كالبيبي فلا تكوني مستفزة
Time منذ 16 دقيقة Views 1506
المسند: الحر على أشده واستمرار الحالة المطيرة الصيفية بعدة مناطق
المسند: الحر على أشده واستمرار الحالة المطيرة الصيفية بعدة مناطق
Time منذ 26 دقيقة Views 1461
بالفيديو.. أمل الشهراني في تصريحات جريئة: لدي سليوليت وكرش
بالفيديو.. أمل الشهراني في تصريحات جريئة: لدي سليوليت وكرش
Time منذ 28 دقيقة Views 435
4 شركات عطور تحت رقابة الأمن الكويتي وتوقعات بتورطهم في شبكة غسيل الأموال
4 شركات عطور تحت رقابة الأمن الكويتي وتوقعات بتورطهم في شبكة غسيل الأموال
Time منذ 35 دقيقة Views 1457
نصائح هامة لمنع الإجهاد العضلي أثناء الحج
نصائح هامة لمنع الإجهاد العضلي أثناء الحج
Time منذ 40 دقيقة Views 1390
أبرز المعتقدات المثيرة والغريبة لطبيبة ترامب "ستيلا إيمانويل"
أبرز المعتقدات المثيرة والغريبة لطبيبة ترامب "ستيلا إيمانويل"
Time منذ 48 دقيقة Views 1759
إصابة شخص بفيروس «كورونا» ثلاث مرات
إصابة شخص بفيروس «كورونا» ثلاث مرات
Time منذ 48 دقيقة Views 392