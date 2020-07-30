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بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يعلن عدة مشاريع جديدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

Time منذ 33 دقيقة
Views 1510
بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يعلن عدة مشاريع جديدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن عدة مشاريع يتم تنفيذها لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وقال "الفيصل " في لقاء معه على قناة mbc أن هيئة تطوير منطقة مكة تعمل حالياً على تطوير المركز الواقع على طريق الحرمين " مكة – جدة " وبلغت نسبة الإنجاز فيه 87 % ، لتحسين الصورة البصرية لمداخل مكة وتسريع إجراءات الحجاج في مدة لا تزيد عن 5 دقائق .

كما كشف تطوير مراكز الإستقبال والترحيب الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة ، بجانب افتتاح مركز النوارية الواقع على طريق " مكة – المدينة " العام الماضي .

وأشار أن هيئة تطوير مكة عملت بالتعاون مع عدة جهات على تنفيذ العديدمن المشاريع في المشاعر المقدسة أبرزها توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات المشاه ، وإنشاء قرابة 2500 دورة مياه ، وتهيئة مواقع سكن للحجاج تستوعب 40 ألف حاج .

وأعلن أمير مكة انه سيتم ضخ ما يزيد عن 1.2 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج ، مشيراً إلى أن الطاقة الكهربائية في المسجد الحرام تبلغ أكثر من 180 ميجاوات .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا رب تقبل من عبادك وضيوفك
ابو ياسر
ههههههه نومته خفيفه لا احد ي عجه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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