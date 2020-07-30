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أسعار النفط تهبط مع تفوق مخاوف كورونا على آمال الطلب

Time منذ ساعة
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أسعار النفط تهبط مع تفوق مخاوف كورونا على آمال الطلب

وكالات (صدى):
هبطت أسعار النفط الخميس، إذ تأثرت سلبا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد يهدد تعافيا في الطلب على الوقود في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر تشرين الأول وهو الأكثر نشاطا سنتين أو ما يوازي 0.05 بالمئة إلى 44.07 دولار للبرميل. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر أيلول، الذي ينتهي أجله غدا الجمعة، سبعة سنتات إلى 43.68 دولار في تعاملات هزيلة.

كما وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.22 دولار للبرميل.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا رب تقبل من عبادك وضيوفك
ابو ياسر
ههههههه نومته خفيفه لا احد ي عجه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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