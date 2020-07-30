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وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نفسه !

Time منذ 50 دقيقة
Views 2124
وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نفسه !

خالد الظفيري (صدى):
في واقعة هي الأولى من نوعها ، تقدم وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح ببلاغ ضد نفسه بالنيابة العامة الكويتية لطلب التحقيق في اتهامه بالتربح .

وفي التفاصيل ، فقد تقدم نائب برلماني بطلب إستجواب للوزير حول تربحه من مناصبه الوزارية واستغلاله لمنصب نائب رئيس تاوزراء ، فماكان من اوزير إلا التقدم بالبلاغ للنيابة .

وقال "الصالح " في تغريدة له : مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أن في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط .

وأضاف : أمام الأخ النائب المويزي فرصتين لإثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء“، لافتا إلى أنه سيقدم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب الثلاثاء المقبل .

ومع ذلك فلم يشفع للوزير موقفه من الإتهام حيث أكد النائب البرلماني إصراره على كشف الحقيقة ، وقال : أدعوك لصعود المنصة يوم الثلاثاء القادم وتمكيني من بيان الحقيقة كاملة وكشفها أمام الشعب بدلا من طلبك للاستيضاح طالما تدعي أنك لم تتربح أثناء توليك المناصب الوزارية .

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أحدث التعليقات

A.awad
الحقائق توجع .... وكلما كرهو الهلال زاده الله عزه ورفـعـه ، زيدوحسدكم تكفون. (( لله درّ الحـسـد ما أعـدله بدأ بصاحبه فقتله )) .
ابو ياسر
كذابين فكونا من شركم وشر عداداتكم اللي تحسب الهواء بس للاسف ما تعبون الهواء بقزاز
عمر
طيب حنا عاطلين جامعيين وش نسوي نبيع شاهي بالشوارع ولا نروح نشتغل بمصر نبيع فول وطعمية
أبو عبد الرحمن ✍️
لله الأمر من قبل ومن بعد
أبو عبد الرحمن ✍️
‏عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟)) رواه مسلم في صحيحه. ‎

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