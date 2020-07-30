وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نفسه !

خالد الظفيري (صدى):
في واقعة هي الأولى من نوعها ، تقدم وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح ببلاغ ضد نفسه بالنيابة العامة الكويتية لطلب التحقيق في اتهامه بالتربح .
وفي التفاصيل ، فقد تقدم نائب برلماني بطلب إستجواب للوزير حول تربحه من مناصبه الوزارية واستغلاله لمنصب نائب رئيس تاوزراء ، فماكان من اوزير إلا التقدم بالبلاغ للنيابة .
وقال "الصالح " في تغريدة له : مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أن في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط .
وأضاف : أمام الأخ النائب المويزي فرصتين لإثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء“، لافتا إلى أنه سيقدم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب الثلاثاء المقبل .
ومع ذلك فلم يشفع للوزير موقفه من الإتهام حيث أكد النائب البرلماني إصراره على كشف الحقيقة ، وقال : أدعوك لصعود المنصة يوم الثلاثاء القادم وتمكيني من بيان الحقيقة كاملة وكشفها أمام الشعب بدلا من طلبك للاستيضاح طالما تدعي أنك لم تتربح أثناء توليك المناصب الوزارية .