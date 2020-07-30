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أول طابع بريد عن الحج قبل 41 عاما

Time منذ ساعة
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أول طابع بريد عن الحج قبل 41 عاما

عرفات (صدى):
يشارك البريد السعودي منذ أكثر من ٤١ عاما في كل مناسبة حج ويصدر لكل عام طابعا بريديا يحمل موضوعات مختلفة تمثل روحانية هذه الشعيرة العظيمة التي تلامس شغاف المسلمين الذين يمثلون مايقارب ربع سكان الكرة الأرضية.

وكان أول طابع بريد أصدره البريد السعودي في عام 1978م يحمل صورة لوقوف المسلمين في عرفة وفي أعلى الركن الأيسر منه رسمة مصغرة للكعبة الشريفة،صدر الطابع بنسختين بقيمة ٢٠ هللة و٨٠ هللة.

وجميع اصدارات البريد عن الحج شملت مواضيع مختلفة منها أركان الحج وواجباته ، والمواقيت ، والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وطابع البريد السعودي عن الحج يجد كل عام رواجا من المهتمين من الحجاج والهواة بتوثيق هذه المناسبة الدينية المهمة.

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أحدث التعليقات

A.awad
الحقائق توجع .... وكلما كرهو الهلال زاده الله عزه ورفـعـه ، زيدوحسدكم تكفون. (( لله درّ الحـسـد ما أعـدله بدأ بصاحبه فقتله )) .
ابو ياسر
كذابين فكونا من شركم وشر عداداتكم اللي تحسب الهواء بس للاسف ما تعبون الهواء بقزاز
عمر
طيب حنا عاطلين جامعيين وش نسوي نبيع شاهي بالشوارع ولا نروح نشتغل بمصر نبيع فول وطعمية
أبو عبد الرحمن ✍️
لله الأمر من قبل ومن بعد
أبو عبد الرحمن ✍️
‏عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟)) رواه مسلم في صحيحه. ‎

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