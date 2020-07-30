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سبب تسمية "جبل النور" في مكة المكرمة بهذا الاسم

Time منذ 17 دقيقة
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سبب تسمية "جبل النور" في مكة المكرمة بهذا الاسم

عرفات (صدى):
يقع جبل النور الذي سطع منه نور النبوه ، شمال شرق المسجد الحرام وعلى بعد 4 كيلو مترات ، حيث سمي بهذا الاسم ، ويبلغ ارتفاعه 642 متراً، وينحدر انحداراً شديداً من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل وتبلغ مساحته خمسة كيلو مترات و 250 متراً مربعاً وتشبه قمته سنام الجمل .

ويوجد في هذا الجبل غار حراء ، احد أهم الأماكن التاريخة للإسلام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة بعيداً عن أهل مكة، وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وفيه نزلت أول آية من القرآن (( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )) .

والغار عبارة عن فجوة في أعلى جبل النور، مدخله نحو الشمال بطول أربعة أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع، والداخل لغار حراء يكون متجهًا نحو الكعبة، ويتصف بضيق المكان الذي لا يتسع إلا 4 أو 5 أشخاص فقط ، ويُمكن لمن يقف على رأس جبل النور أن يُشاهد مدينة مكة المُكرمة وأبنيتها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. تشرفت بأني صعدت الجبل وشاهدت الغار .. في حج عام 1399 هجريه .. .. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم آمين .. .. جزاك اتلله خير اخوي على هذا الدعاء الطيب ..
الوفا طبعي
ماهي غريبه عليه ابو خالد الله يرحم زايد ويغمد روحه الجنه
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم ألف بين قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم يوم عرفه الذي ينزل رب العالمين ويباهي بأهل موقف عرفات اللهم يارب العالمين أشركنا فيما دعوا وأبتهلوا إليك 🤲
abdul
اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا ، وزد من زاره ممن حج او اعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة . اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام قبل الممات. وما ذالك علي الله بعزيز .

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